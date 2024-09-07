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Elazığ'ı Palu'yu sel vurdu: 10 köy yoluna ulaşım aksadı

Elazığ'ı Palu'yu sel vurdu: 10 köy yoluna ulaşım aksadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 11:53
Elazığ'ın Palu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle köy yollarında hasar meydana geldi. İlçede etkili olan yağışlar sonrası Gökdere köy yolunun geçtiği vadideki dereler taştı.
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