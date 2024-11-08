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Elazığ’da teröristlere ait sığınak imha edildi!

Elazığ’da teröristlere ait sığınak imha edildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.11.2024 23:37
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Arıcak ilçesi mülki sınırları içerisinde, Şehit Jandarma Er Davut Günay 2024-13 Operasyonu düzenlendi. Operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 2 sığınak tespit edilirken içerisinde 41 adet 5,56 milimetre çapında fişek, 12 adet pil, 1 adet akü, 20 adet mutfak tüpü, 1 adet piknik tüpü, çok sayıda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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Elazığ’da teröristlere ait sığınak imha edildi!
Elazığ’da teröristlere ait sığınak imha edildi!
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