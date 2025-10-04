04 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Elazığ'da otomobil takla attı: 1 yaralı! O anlar kamerada
Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı! O anlar kamerada

Elazığ'da otomobil takla attı: 1 yaralı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2025 20:52
Elazığ'da otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı kameralara yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı! O anlar kamerada
Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı
Elazığ'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Alanya’da motosiklet servisinde yangın: 10’dan fazla araç kül oldu
Alanya’da motosiklet servisinde yangın: 10’dan fazla araç kül oldu
Çakır’dan uyuşturucuya geçit yok!
Çakır'dan uyuşturucuya geçit yok!
Cinayet zanlısı 10 yıl sonra İstanbul’da yakalandı
Cinayet zanlısı 10 yıl sonra İstanbul’da yakalandı
Altın kesesini kaldırımda unuttu!
Altın kesesini kaldırımda unuttu!
Osmaniye’de otomobil alev topuna döndü
Osmaniye’de otomobil alev topuna döndü
Apartmanda korkutan yangın!
Apartmanda korkutan yangın!
Çocuklardan Gazze için resimli destek
Çocuklardan Gazze için resimli destek
Lazer sisteminde müjdeli haber!
Lazer sisteminde müjdeli haber!
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Zincirleme kazada acı haber!
Zincirleme kazada acı haber!
Kazada ölen öğretmene acı veda!
Kazada ölen öğretmene acı veda!
Daha Fazla Video Göster