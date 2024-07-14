14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpışma anı kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2024 15:25
Elazığ’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomobil ile minibüsün çarpışma anı kamerada
Otomobil ile minibüsün çarpışma anı kamerada
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Şanlıurfa’da yolcu otobüsü devrildi!
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi!
Esenyurt’ta inanılmaz olay!
Esenyurt'ta inanılmaz olay!
Muğla’da domuz sürüsü plaja indi!
Muğla'da domuz sürüsü plaja indi!
Kuyumcudaki silahlı soygun anları kamerada
Kuyumcudaki silahlı soygun anları kamerada
Motokuryenin öldüğü kaza kamerada
Motokuryenin öldüğü kaza kamerada
ABD’nin kanlı suikast tarihi!
ABD'nin kanlı suikast tarihi!
Kars’ta pelikan ve karabatakların...
Kars'ta pelikan ve karabatakların...
Sarıyer’de denizde can pazarı!
Sarıyer'de denizde can pazarı!
Jandarma dron devriyesiyle böyle can kurtarıyor
Jandarma dron devriyesiyle böyle can kurtarıyor
Kapılar kapanınca KPSS’ye giremediler
Kapılar kapanınca KPSS'ye giremediler
Daha Fazla Video Göster