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27.12.2019

Elazığ'da korkutan deprem! Otoparkta depreme yakalandılar | Son depremler

Elazığ'da saat:10.02 sıralarında 4.9'luk deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 10.02 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre altında olduğu belirtildi. Deprem kent merkezinde de hissedildi. Depreme otoparkta yakalanan vatandaş o anları anlattı "Çok salladı, panik olduk, korktuk!" dedi.

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