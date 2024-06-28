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Elazığ'da eski koca dehşeti: Çocuğunun gözü önünde eski eşini 13 yerinden bıçakladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 19:05
Olay geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan E.E.K., çocuğunu bırakmak için Y.B.Ç.'yi aradı. Binanın önüne gelen E.E.K., çocuğun gözü önünde eşi Y.B.Ç.'yi (27) 13 yerinden bıçakladı. Y.B.Ç., Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Y.B.Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, E.E.K., olayın ardından gözaltına alındı.
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