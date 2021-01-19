Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi

Son dakika haberi... Elazığ'da karla kaplı doğada domuz sürüsünün kaçışları drone ile görüntülendi. Keban Baraj Gölü'nün üst kısmında karla kaplı doğada domuzları gören drone pilotu uzun süre onları yakından takip etti.

Son dakika haberi... Elazığ'da karla kaplı doğada domuz sürüsünün kaçışları drone ile görüntülendi. Keban Baraj Gölü'nün üst kısmında karla kaplı doğada domuzları gören drone pilotu uzun süre onları yakından takip etti.