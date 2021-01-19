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Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi

Son dakika haberi... Elazığ'da karla kaplı doğada domuz sürüsünün kaçışları drone ile görüntülendi. Keban Baraj Gölü'nün üst kısmında karla kaplı doğada domuzları gören drone pilotu uzun süre onları yakından takip etti.

İHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 15:22 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 15:24
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Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi

Bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı etkisini gösterdi.

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Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi

Kent merkezi ile ilçeler beyaza büründü.

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Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi

Beyaza bürünen Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyü mevkiinde yüksek rakımlı bölgede bir drone pilotu domuz sürüsünü görüntüledi.

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Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi

Keban Baraj Gölü'nün üst kısmında karla kaplı doğada domuzları gören drone pilotu uzun süre onları yakından takip etti.

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Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi

Yaklaşık 30 civarında olan sürü uzun süre doğada koştuktan sonra bir yolun karşı tarafına geçip gözlerden uzaklaştı.