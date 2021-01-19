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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi
Son dakika haberi... Elazığ'da karla kaplı doğada domuz sürüsünün kaçışları drone ile görüntülendi. Keban Baraj Gölü'nün üst kısmında karla kaplı doğada domuzları gören drone pilotu uzun süre onları yakından takip etti.
Giriş Tarihi: 19.01.2021 15:22 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 15:24
Bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı etkisini gösterdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kent merkezi ile ilçeler beyaza büründü.
Beyaza bürünen Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyü mevkiinde yüksek rakımlı bölgede bir drone pilotu domuz sürüsünü görüntüledi.
Keban Baraj Gölü'nün üst kısmında karla kaplı doğada domuzları gören drone pilotu uzun süre onları yakından takip etti.
Yaklaşık 30 civarında olan sürü uzun süre doğada koştuktan sonra bir yolun karşı tarafına geçip gözlerden uzaklaştı.