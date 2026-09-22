Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! BM zirvesinde dikkat çeken mesafe

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde kritik temaslara sahne oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birebir görüşmemesi dikkat çekerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın New York'a gelişi ve Tahran'dan gelen "ABD ile uzlaşı sağlanırsa Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde tamamen açarız" mesajı diplomasi trafiğini hareketlendirdi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Trump-Netanyahu hattındaki gerilimi, İran-ABD temas ihtimalini ve Rusya-Ukrayna savaşında giderek büyüyen çatışma riskini değerlendirdi.