Türkiye'nin küresel vizyonu BM'de kayda geçti! A Haber’de çarpıcı analiz: “Geçmişin özeti, geleceğin ön sözü”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda Gazze’den küresel sistemin krizine, yapay zekâdan iklim krizine kadar uzanan yaklaşık 35 dakikalık konuşması A Haber ekranlarında analiz edildi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, konuşmayı “geçmişin özeti, geleceğin de ön sözü” olarak nitelendirirken, Dış Politika Uzmanı Yeliz Albayrak BM’deki veto mekanizması ve çifte standarda dikkat çekerek sistemin “kesinlikle tadil edilmesi gerektiğini” vurguladı.