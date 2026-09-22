Başkan Erdoğan'dan A Haber'in Pezeşkiyan sorusuna yanıt: “İlerleyen zamanlarda göreceğiz”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki tarihi hitabının ardından New York'taki Türkevi'ne dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaşların sona erdirilmesi ve Körfez'deki krizlerin çözümüne yönelik yürütülen barış diplomasisine ilişkin açıklamalarda bulundu. A Haber'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile olası görüşmesine ilişkin yönelttiği soruyu da yanıtlayan Erdoğan, diplomatik temasların seyrine ilişkin mesajlar verdi.