BM’nin 1945 kodları sorgulanıyor! “Varlık sebebinin tartışılmasının vakti çoktan geldi”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki tarihi konuşmasının yankıları sürüyor. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Erdoğan’ın hitabını “küresel bir manifesto” olarak değerlendirirken, Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı BM’nin mevcut yapısının sorgulanması gerektiğini vurguladı. Övür, Filistin konusunda uygulanan çifte standarda dikkat çekerken, Orallı Gazze’de yaşananların uluslararası sistemin yetersizliğini ortaya koyduğunu belirtti. A Haber ekranlarında yapılan değerlendirmede, BM’nin 1945’ten bu yana süregelen kuruluş kodlarının ve kurumun varlık sebebinin artık masaya yatırılması gerektiği ifade edildi.