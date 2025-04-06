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Elazığ’da dolu yağışı: Meyve ağaçları zarar gördü

Elazığ'da dolu yağışı: Meyve ağaçları zarar gördü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.04.2025 01:38
Palu ilçesi Yarımtepe kırsalında güneşli hava bir anda yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu nedeni ile meyve ağaçları zarar gördü. Ulaşımda aksamalara neden olan dolu, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Yaklaşık 5 dakika süren yağışın ardından tekrar güneş açtı. Vatandaşlar, "Palu Arıcak arasındaki Tirnik Geçidi, yaklaşık 5 dakikalık dolu yağışının ardından her taraf bembeyaz oldu. Dolu yağışı tüm meyvelere zarar verdi. Hayatı olumsuz etkiledi, kış tekrar geri geldi" dedi.
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Elazığ’da dolu yağışı: Meyve ağaçları zarar gördü
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