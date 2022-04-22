22 Nisan 2022, Cuma
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Elazığ'da dev yılan paniği! Taşların arasından…
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir vatandaş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı. Hemen telefonuna sarılan vatandaş o anları saniye saniye kayda aldı.