Elazığ'da dev yılan paniği! Taşların arasından…

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir vatandaş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı. Hemen telefonuna sarılan vatandaş o anları saniye saniye kayda aldı.

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