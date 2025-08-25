Elazığ’da dağ keçileri piknik alanlarına indi

Elazığ’ın Palu ilçesinde dağ keçileri, piknik alanlarına kadar indi. Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği dağ keçileri, insanların yanına adeta sıfır mesafeye kadar yaklaşarak dikkat çekti. Bir süre çevrede dolaşan keçiler, daha sonra Palu Kalesi istikametine doğru yüksek kayalıklara tırmanarak gözden kayboldu.

