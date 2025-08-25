25 Ağustos 2025, Pazartesi

Elazığ'da dağ keçileri piknik alanlarına indi

Elazığ'da dağ keçileri piknik alanlarına indi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2025 12:52
Elazığ’ın Palu ilçesinde dağ keçileri, piknik alanlarına kadar indi. Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği dağ keçileri, insanların yanına adeta sıfır mesafeye kadar yaklaşarak dikkat çekti. Bir süre çevrede dolaşan keçiler, daha sonra Palu Kalesi istikametine doğru yüksek kayalıklara tırmanarak gözden kayboldu.
