Elazığ Valisi Yırık A Haber'de açıkladı

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. A Haber'e bağlanan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Yüzde 80 oranında tarama yaptık, olumsuzluk yok" açıklamasında bulundu.