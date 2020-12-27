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Elazığ'da 5,3'lük deprem! Elazığ Valisi Yırık A Haber'de açıkladı: Yüzde 80 oranında tarama yaptık

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Giriş: 27.12.2020 10:40
Güncelleme:27.12.2020 11:09
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. A Haber'e bağlanan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Yüzde 80 oranında tarama yaptık, olumsuzluk yok" açıklamasında bulundu.
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