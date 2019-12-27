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27.12.2019
Elazığ şiddetli depremlerle sallandı! Vali Kaldırım'dan A Haber'e özel açıklamalar
Elazığ'da 4,9 ve 3,8 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Sivrice ilçesinde meydana gelen depremler çevre illerde de hissedildi. Yaşanan depremlerden sonra Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım A Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...
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