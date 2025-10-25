25 Ekim 2025, Cumartesi

Ehliyetlerin yenilenmesi için son gün 31 Ekim! Yenilemeyen 7 bin TL fazla ödeyecek
Ehliyetlerin yenilenmesi için son gün 31 Ekim! Yenilemeyen 7 bin TL fazla ödeyecek

Ehliyetlerin yenilenmesi için son gün 31 Ekim! Yenilemeyen 7 bin TL fazla ödeyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 13:11
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre 31 Ekim'de doluyor. Eski ehliyetlerini kullanan kişiler bir hafta içinde yenilemezlerse belgeleri geçersiz sayılacak. Bu kişilerin ehliyetlerini yenilemek için 7 bin 423 lira fazla ödeme yapmaları gerekecek.
