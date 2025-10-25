25 Ekim 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Ehliyetlerin yenilenmesi için son gün 31 Ekim! Yenilemeyen 7 bin TL fazla ödeyecek
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre 31 Ekim'de doluyor. Eski ehliyetlerini kullanan kişiler bir hafta içinde yenilemezlerse belgeleri geçersiz sayılacak. Bu kişilerin ehliyetlerini yenilemek için 7 bin 423 lira fazla ödeme yapmaları gerekecek.