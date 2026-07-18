İzmir’de kentsel dönüşüm mağdurlarından protesto

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yüzlerce vatandaş mağdur oldu. Belediye şirketi İZBETON'dan ödeme alamadıklarını belirten müteahhitler inşaat çalışmalarını durdururken, projelerin tamamlanamaması hak sahiplerinin tepkisine neden oldu. Kentsel dönüşüm mağdurları, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi talebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti. Konuya ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.