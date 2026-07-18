CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar