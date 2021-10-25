Ehliyet sınavında akılalmaz kopya yöntemi! Pes dedirten düzenek

Mersin’in Silifke ilçesinde ehliyet sınavına giren bir M.M adlı şahıs, yaka düğmesi içine saklanmış kamera, kablosuz kulaklık ve kredi kartı içerisine yapılmış telefon düzeneği ile ekipler tarafından yakalandı.

Olay, Mersin Silifke'de E Sınav Merkezinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav merkezinde yapılan ehliyet sınavında görev aldı.

ÜZERİNDEN ÇIKANLAR 'PES' DEDİRTTİ

Ekipler, yaptığı çalışmada fark ettikleri 38 yaşındaki M.M.'nin üzerini detaylı aradı. Aramada şahsın üzerinde bulunan korse içerisine gizlenmiş olarak taşınabilir modem, kredi kartı içerisine yapılmış telefon düzeneği, yaka düğmesi içerisine gizlenmiş kamera ve kulak içi kablosuz kulaklık bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Şahıs, yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile ÖSYM Kanununa Muhalefet Suçundan gözaltına alındı.