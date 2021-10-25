25 Ekim 2021, Pazartesi
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Ehliyet sınavında akılalmaz kopya yöntemi! Pes dedirten düzenek
Mersin’in Silifke ilçesinde ehliyet sınavına giren bir M.M adlı şahıs, yaka düğmesi içine saklanmış kamera, kablosuz kulaklık ve kredi kartı içerisine yapılmış telefon düzeneği ile ekipler tarafından yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay, Mersin Silifke'de E Sınav Merkezinde yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav merkezinde yapılan ehliyet sınavında görev aldı.
ÜZERİNDEN ÇIKANLAR 'PES' DEDİRTTİ
Ekipler, yaptığı çalışmada fark ettikleri 38 yaşındaki M.M.'nin üzerini detaylı aradı. Aramada şahsın üzerinde bulunan korse içerisine gizlenmiş olarak taşınabilir modem, kredi kartı içerisine yapılmış telefon düzeneği, yaka düğmesi içerisine gizlenmiş kamera ve kulak içi kablosuz kulaklık bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Şahıs, yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile ÖSYM Kanununa Muhalefet Suçundan gözaltına alındı.