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1 kilo kıyma ve 5 kilo unla gelen başarı! Hülya Elma'nın ilham veren başarı hikâyesi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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1 kilo kıyma ve 5 kilo unla gelen başarı! Hülya Elma'nın ilham veren başarı hikâyesi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan dört çocuk annesi Hülya Elma, dolandırıcılık nedeniyle tüm birikimini kaybetmesinin ardından 1 kilogram kıyma ve 5 kilogram unla başladığı mantı üretimini, 40'tan fazla kadının istihdam edildiği bir işletmeye dönüştürdü. Girişimci, aralarında tescilli "Çubuk Homaçası"nın da bulunduğu pek çok geleneksel lezzeti üreterek hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de kadın istihdamını destekliyor.

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