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Yaban hayatından nefes kesen görüntüler! Kurtların yaban keçilerini kovaladığı anlar kamerada
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yaban hayatından nefes kesen görüntüler! Kurtların yaban keçilerini kovaladığı anlar kamerada

Yaban hayatından görüntüler A Haber'de. Kurtların yaban keçilerini kovaladığı anlar kameraya yansıdı.

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