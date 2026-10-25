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Trabzon yaylalarında renkli göç başladı! Hayvanlarını süsleyen besiciler dönüş yoluna çıktı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzon yaylalarında renkli göç başladı! Hayvanlarını süsleyen besiciler dönüş yoluna çıktı

Doğu Karadeniz'de havaların soğumasıyla birlikte yaylacılar dönüş yoluna çıktı. Trabzon'un yüksek kesimlerinde yaklaşık 4 ay boyunca hayvanlarını otlatan besiciler, haftalar öncesinden başladıkları hazırlıkları tamamladı. Boncuklarla süslenen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar eşliğinde köylere doğru başlayan geleneksel yayla göçü renkli görüntülere sahne oldu. A Haber muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Özgür Özdemir, asırlardır sürdürülen geleneği görüntüledi.

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