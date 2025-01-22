Egzama ve sedef bulaşıcı mı?

Modern yaşamın koşuşturması ve çevresel kirliliğin artışı, cilt sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor. Cilt rahatsızlıkları sadece estetik kaygılarla sınırlı kalmıyor, bireylerin yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Bu tür sorunlarda erken teşhis hayati önem taşıyor. Peki egzama ve sedef hastalığı bulaşıcı mıdır? Bu hastalıklar vücutta kalıcı mı? Dermatoloji uzmanı, egzama ve sedef hastalıklarıyla ilgili ahaber.com.tr'ye konuştu.