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Eğlence mekanına koronavirüs baskını: Para cezası yağdı

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Giriş: 11.11.2020 16:59
Güncelleme:11.11.2020 17:04
Kartal Yakacık’ta korona virüs tedbirleri kapsamında saat 22.00’den sonra faaliyet gösterdiği tespit edilen bir eğlence mekanına baskın düzenlendi. Mekanda bulunan 15 şahsa toplamda 47 bin 250 lira para cezası kesildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Covıd-19 pandemi sürecinde iş yeri denetimleri ile ilgili çalışmalar kapsamında, dün gece saat 23.45 sıralarında Kartal ilçesi Yakacık Çarşı Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin gece geç saatlere kadar çalıştığı ve giriş çıkışların iş yerinin arka tarafından olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu iş yerinin giriş kapısının kapalı olduğu gören ekipler, iş yeri arka caddesinde iş yerine inen merdivenlerde bir derneğe ait lokal bulunduğunu tespit etti. Lokalde yapılan denetimlerde lokalden eğlence yerine geçilen bir kapı bulunduğu, içeride dernek üyesi olmayan şahıslar ile masalarda eğlence yerine ait fişlerin yer aldığı ve söz konusu eğlence yeri sahibi Fatih E. isimli şahsında lokalde olduğu belirlendi.

Konu ile ilgili içeride bulunan 15 şahsa 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununa kapsamında toplam 47 bin 250 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Bahse konu dernek lokali ile ilgili idari işlemler başlatıldı.

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