01 Eylül 2022, Perşembe
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Ege’de peş peşe gelen depremler ne anlama geliyor? Daha büyük bir deprem olacak mı? Uzman isimden korkutan açıklama: İzmir Körfezi, Ege Denizi fokurduyor
Ege Denizi’nde art arda 3 deprem meydana geldi. Depremler Aydın İzmir ve Muğla’dan hissedildi. 200’ün üzerinde artçı deprem meydana geldi. Depremler ne anlama geliyor? Depremler Sisam fayı üzerinde mi oldu? Artçı depremlerin devamı gelir mi? Yaşadığımız bir deprem fırtınası mı? Daha büyük bir deprem üretir mi? İzmir Jeofizik Mühendisleri Oda Başkanı Sinan Can Öziçer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.