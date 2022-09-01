Ege’de peş peşe gelen depremler ne anlama geliyor? Daha büyük bir deprem olacak mı? Uzman isimden korkutan açıklama: İzmir Körfezi, Ege Denizi fokurduyor
Son dakika deprem haberi... Ege Denizi'nde art arda 3 deprem meydana geldi. Depremler Aydın, İzmir ve Muğla'dan hissedildi. 200'ün üzerinde artçı deprem meydana geldi. Depremler ne anlama geliyor? Depremler Sisam fayı üzerinde mi oldu? Artçı depremlerin devamı gelir mi? Yaşadığımız bir deprem fırtınası mı? Daha büyük bir deprem üretir mi? İzmir Jeofizik Mühendisleri Oda Başkanı Sinan Can Öziçer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ege Denizi'nde art arda 3 deprem meydana geldi. Aydın, İzmir ve Muğla'da hissedilen depremler tedirgin etti.
Peki peş peşe gerçekleşen depremler ne anlama geliyor? Daha büyük bir deprem üretir mi? Yanıtını İzmir Jeofizik Mühendisleri Oda Başkanı Sinan Can Öziçer, A Haber canlı yayınında verdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bundan yaklaşık 15 ay önce 30 Ekim'de bir 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yine Samos adasında ama bu adanın kuzey tarafındaydı dün meydana gelen deprem ise güney tarafında olduğu için bizler lokasyon anlamında birbirine yakın olduğumuz için bir artçıymış gibi yorumlayabiliriz ama bağımsız bir fay üzerinde de yorumlamamız da doğru olacaktır.
DİĞER FAYLARA STRES YARATTI
Bundan 1,5 yıl önceki deprem çok ciddi bir şekilde enerji birikimini boşaltmış oldu bu enerji birikimi boşalınca diğer faylara da stres yarattı.
200'DEN FAZLA ARTÇI DEPREM
Haritada da görüyoruz siyah yıldızın olduğu yer 30 Ekim'de olan deprem ama dün meydana gelen deprem de tam güneyinde aşağıda şu ana kadar 200'den fazla da artçı deprem meydana geldi.
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Önce 4,7 büyüklüğünde bir deprem oldu meğerse bu öncü depremmiş ama biz bunun öncü deprem olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bir deprem olduğu zaman onun öncü mü olup olmadığıyla ilgili bir yorum şu anki teknoloji ve bulgulara göre söylememiz yanlış olur.
Ama aradan 15 dakika geçtikten sonra 5,1 büyüklüğünde bir deprem olduğu zaman demek ki biz 4,7 büyüklüğündeki depremin öncü deprem olduğunu yorumladık. 5,1'den sonra sonra yine 4,5 büyüklüğünde bir deprem oldu ki bu da artçı anlamına gelmektedir.
ARTÇILAR DEVAM EDECEK Mİ?
Bu artçılar irili ufaklı 200'den fazla deprem meydana geldi. Bunun birkaç gün daha devam etmesi mümkündür. Ondan dolayı vatandaşlarımız bundan sonra hissedebilecek depremlere karşı biraz daha sakin ve bilinçli davranabilirler.
YAŞADIĞIMIZ BİR DEPREM FIRTINASI MI? DAHA BÜYÜK BİR DEPREM ÜRETİR Mİ?
Bakıldığında bir depremin daha büyük bir depremin öncüsü olup olmadığı veya bir depremin daha büyük bir depremi ya da başka fayları tetikleyip tetiklemeyeceğini söylemek yanlış olur. Bununla ilgili ciddi araştırmalar ve çalışmalar gerekiyor. Sismik yansıma yöntemleriyle deniz jeofiziğiyle ilgili ciddi araştırmalar yapılması gerekiyor.
"EGE DENİZİ FOKURDUYOR"
Son 30 yıla baktığımızda can ve mal kaybı olan tüm İzmir ve çevresindeki depremlerin hepsinin Ege Denizi'nde meydana geldiğini görüyoruz. Bundan 3-4 yıl önce bile Karaburun'da 6,2 büyüklüğünde deprem oldu. 1,5 yıl önce 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Hepsi denizde. Bu ne anlama geliyor? İzmir Körfezi, Ege Denizi fokurduyor hareket halinde ondan dolayı deniz jeofiziği çalışmalarıyla net bir fay analizi yapmamız gerekiyor ki ondan sonra bilimsel bir cevap verebilelim.
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