Ege’de peş peşe gelen depremler ne anlama geliyor? Daha büyük bir deprem olacak mı? Uzman isimden korkutan açıklama: İzmir Körfezi, Ege Denizi fokurduyor

Önce 4,7 büyüklüğünde bir deprem oldu meğerse bu öncü depremmiş ama biz bunun öncü deprem olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bir deprem olduğu zaman onun öncü mü olup olmadığıyla ilgili bir yorum şu anki teknoloji ve bulgulara göre söylememiz yanlış olur.