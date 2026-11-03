Türkiye ve Güney Kore'den dev nükleer ve savunma hamlesi! Avrupa'daki kaos ve kritik zirve A Haber'de değerlendirildi: "Ektiklerini biçiyorlar"

Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore temaslarında nükleer enerji finansmanı, savunma sanayii ve ticaret alanlarında atılan adımlar gündeme geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Avrupa'daki sokak hareketlerine ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Güvenlik Uzmanı ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında Türkiye-Güney Kore iş birliğinin stratejik önemini ve Avrupa'da yaşanan ekonomik ve siyasi sorunların nedenlerini anlattı.