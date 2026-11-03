Coşkun Başbuğ, Erdoğan'ın küresel liderlik vizyonunu A Haber'de değerlendirdi: "Dünyada eşi benzeri yok"

3 Kasım 2002 seçimleriyle başlayan AK Parti iktidarının 24 yıllık siyasi yolculuğu, A Haber canlı yayınında değerlendirildi. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ; siyasi yasaklardan kapatma davalarına, darbe girişimlerinden Türkiye'nin dış politikadaki rolüne kadar geçen süreci ele alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik tecrübesine ve küresel diplomasideki etkisine dikkat çekti. Başbuğ, Afrika politikası ve Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine ilişkin değerlendirmelerini de paylaştı.