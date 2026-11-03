AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş bugün 14.30'da A Haber'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, bugün saat 14.30'da A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'nin canlı yayın konuğu olacak. AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den bugüne uzanan 24 yıllık iktidar yolculuğundan yeni parti katılımlarına, erken seçim tartışmalarından emekli düzenlemesine kadar siyasetin sıcak başlıkları ele alınacak. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ve İran'ın nükleer programına ilişkin gelişmeler de özel yayında değerlendirilecek.