Ege için kritik deprem uyarısı! İzmir için 7,2 deprem... |Video

Birinci derecede deprem bölgesi olan İzmir'de, uzmanlara göre 7,2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyele sahip 17 aktif fay bulunuyor. Peki bu fay hatlarının özellikleri neler? işte uzman ismin A Haber'e yaptığı çarpıcı açıklamalar.