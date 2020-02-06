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06.02.2020

Ege için kritik deprem uyarısı! İzmir için 7,2 deprem... |Video

Birinci derecede deprem bölgesi olan İzmir'de, uzmanlara göre 7,2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyele sahip 17 aktif fay bulunuyor. Peki bu fay hatlarının özellikleri neler? işte uzman ismin A Haber'e yaptığı çarpıcı açıklamalar.

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