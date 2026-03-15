Katil İsrail'den Dahye'ye bombardıman! A Haber'de çarpıcı analiz

İsrail ordusu, aylardır hedefinde olan Beyrut’un güneyindeki Dahye bölgesine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Tahliye uyarısının ardından bölgede yeniden bombardıman yaşanırken, Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 826’ya, yaralı sayısının ise 2900’e yükseldiğini açıkladı. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrailli yetkililerin uzun süredir Dahye’yi hedef aldığını belirterek, “İsrailli yetkililer bunu aylardır dile getiriyor; Dahye’nin de bir Gazze’ye dönüşebileceği yönünde açıklamalar yapılıyor. Bu nedenle Dahye bölgesi aylardır İsrail’in hedefinde olan bir yer” ifadelerini kullandı.