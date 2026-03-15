Ülkelere Kıbrıs'a neden askeri güç gönderiyor?

Orta Doğu’daki ABD-İsrail-İran gerilimi Doğu Akdeniz’e taşınırken, bölge devasa bir askeri yığınağa sahne oluyor. Kıbrıs’taki bir İngiliz üssünün İran yapımı dronla vurulmasıyla tırmanan süreçte küresel güçler savaş gemilerini ve uçaklarını bölgeye sevk ederken, Türkiye de KKTC’ye F-16 ve hava savunma sistemleri göndererek kritik bir hamle yaptı. Uzmanlar, Kıbrıs’ın stratejik önemini, enerji hatlarındaki kritik rolünü ve bölgede artan çatışma riskini A Haber’e değerlendirdi.