A Haber Türkiye-İran sınırında! Kontrollü geçişler sürüyor

Orta Doğu’yu ateş çemberine çeviren çatışmaların 16. gününde, gözler Türkiye-İran sınır hattına çevrildi. ABD, İsrail ve İran hattındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, Van’daki Kapıköy Gümrük Kapısı’nda rutin geçişlerin azaldığı ve bölgede güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı gözlemlendi. Türkiye, insani koridor rolünü üstlenerek birçok ülkenin diplomatik temsilcilerinin tahliyesine aracılık ederken, sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denetimleri de aralıksız sürüyor. A Haber Muhabiri Yüksel Akalan Türkiye-İran sınırından son durumu aktardı.