İsrail'in vurduğu Lübnan'da insanlık dramı derinleşiyor!

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut için yeni tahliye uyarıları yayınlayarak sivil bölgeleri hedef almaya devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edildiği ülkede, insani kriz her geçen gün derinleşirken Hizbullah ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar güney sınırında şiddetini artırıyor. Beyrut sokaklarında ise hem İsrail bombardımanı hem de zorlu hava şartları nedeniyle büyük bir yaşam mücadelesi veriliyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun Beyrut'tan son detayları aktardı.