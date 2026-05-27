Edirnekapı şehitliğinde bayram ziyareti

Şehit aileleri ve yakınları sabahın erken saatlerinde Eyüpsultan’da bulunan Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Şehitliğe ziyarete gelen vatandaşlar Kur’an-ı Kerim okuyarak, şehitler için dua etti. 2008 yılında Şehit olan asker İbrahim Doğan’ın babası, "Evladımızın kabri başındayız, bayram ziyaretine geldik. 2008 yılında Kuzey Irak’ta şehit oldu. Ordumuz Kuzey Irak’a girmişti, o zaman şehit oldu. Şehit olalı 18 yıl oldu. Evladımız vatan için şehit oldu. Bu yüzden gururluyuz. İnşallah bundan sonra şehitler gelmez. Dileğimiz o yönde. Allah evlat acısını kimseye vermesin" dedi.