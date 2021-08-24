Edirne’deki yangında binlerce arı telef oldu

Edirne'nin Karayusuf köyünde bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Köyde İbrahim Taşkıran adlı vatandaşın arı kovanlarının olduğu alanda çıkan yangında binlerce arı saniyeler içerisinde yanarak öldü.

Karayusuf köyünde İbrahim Taşkıran adlı vatandaşa ait arı kovanlarının olduğu bölgede henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın meydana geldi.

Rüzgarın da tesiriyle alevler kısa süre içerisinde her tarafı kapladı.

Yangına Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın yoğun uğraşlar sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Hemen hemen 50 kovanda binlerce arının olduğu yangınla ilgili incelemede bulunan jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.