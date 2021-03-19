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Edirne'de peynir fabrikasında patlama: 30 yaralı

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Giriş: 19.03.2021 11:08
Son dakika haberleri... Edirne'nin Keşan ilçesinde peynir fabrikasında amonyak tankı patladı. Gazdan etkilenen yaklaşık 30 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Son dakika haberleri... Edirne'nin Keşan ilçesinde peynir fabrikasında amonyak tankı patladı. Gazdan etkilenen yaklaşık 30 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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