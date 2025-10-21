Edirne’de öğrencisini ısıran öğretmen tutuklandı

21 Ekim 2025, Salı

Giriş: 21.10.2025 18:12
Edirne'de özel bir Gündüz Bakımevinde eğitim gören 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan öğretmen N.D. karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Sabah saatlerinde yeniden gözaltına alınan şüpheli öğretmen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Şüpheli öğretmen, çıkarıldığı mahkemece "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
