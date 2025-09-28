Edirne’de husumet kavgası kanlı bitti: Baba ve oğuldan silahlı saldırı!

Edirne'nin İpsala ilçesinde, aralarında husumet bulunan E.Ö. ile oğlu A.Ö., kahvehanede karşılaştıkları Mert Atalay'a pusu kurdu. Baba ve oğul, silahlı saldırıyla kahvehaneyi basarak savunmasız durumdaki Atalay'a tabanca ve tüfekle ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla Mert Atalay hayatını kaybetti.

