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Edirne’de denizin ortasında can pazarı! Kayık alabora oldu: Çok sayıda mahsur kurtarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 00:28
Edirne’de denizde adeta can pazarı yaşandı. Saros Körfezinde denizin ortasında kayığın alabora oldu. Denizin ortasında mahsur kalan 3 kişinin çığlıklarını duyanlar, kendi kayıklarıyla denize açıldı. Mahsur kalanlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. İşte detaylar...
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