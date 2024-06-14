Edirne’de denizin ortasında can pazarı! Kayık alabora oldu: Çok sayıda mahsur kurtarıldı

Edirne’de denizde adeta can pazarı yaşandı. Saros Körfezinde denizin ortasında kayığın alabora oldu. Denizin ortasında mahsur kalan 3 kişinin çığlıklarını duyanlar, kendi kayıklarıyla denize açıldı. Mahsur kalanlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. İşte detaylar...

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