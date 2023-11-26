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Edirne Keşan'da kar yağışı başladı

A Haber
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Giriş: 26.11.2023 09:11
Meteoroloji, Trakya için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Edirne Keşan'da kar yağışı başladı. A Haber muhabiri Vedat Sezer, bölgeden son durumu aktardı.
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