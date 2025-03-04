Edip Akbayram’a veda

Türk müziğinin sevilen ismi Edip Akbayram bir süredir zatürreydi. Tedavi görüyordu maalesef kurtarılamadı. 75 yaşında hayata veda etti. Usta sanatçı için bugün Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlenecek. Akbayram'ın cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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