Ecel inşaat işçisini ağaç altında dinlenirken yakaladı

İnşaat işçiliği yapan (fayans ustası) Mustafa Tosun, Yeşiltepe Mahallesi’nde yapılan çalışmalara mola verilmesinin ardından, ağacın altına dinlenmeye oturdu. Bir süre sonra fenalaşan Tosun için ambulans çağırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Mustafa Tosun Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 42 yaşındaki adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çorlu sakini Mustafa Tosun’un, kalp krizi şüphesi üzerinde durulan ölümüyle ilgili inceleme yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN