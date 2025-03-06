Ece Gürel’in sağlık durumu nasıl? Ece’nin annesi Gülşen Koçoğlu anlattı: Ümidimi kaybetmiştim

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan Ece Gürel (36) sağ olarak bulundu. Hafif yaralı ve bilinci yerinde olan Gürel, olay yerinde ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu kızının bulunmasından sonra "Sağlık durumu iyi, yoğun bakımda. Dinlenip gelecek. Bulunduğunda inanılmaz sevindim. Telefon geldi, bulundu diye. Artık umudumu yitirmiştim. O, orman fakültesinde okudu. Başkalarına göre daha iyi biliyordu oraları. Nasıl gitti neden gitti bilmiyoruz. Ece'nin sağlığı önemli olan bundan sonra. Nasıl bu hale geldi bilemiyorum. Hipotermiye de girmiş. Biz orada beklerken giyinik dayanamıyorduk. O ne yaptı, montsuzdu, hiçbir şey yoktu. Doğaya falan çıkmazdı, evde kendini rahatlatırdı." dedi.

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