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Düzce'de kar yağışı etkili oluyor! Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

İHA
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Giriş: 01.12.2021 01:12
Düzce’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

Düzce'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Topuk Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili olan kar yağışı sonrasında bölgede tatil yapan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaşınca bu anları video çekerek sosyal medya hesaplarına yükledi.

Topuk Yaylası'nda etkili olan kar yağışı etkisini arttırarak devam ettirirken kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.


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