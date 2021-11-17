17 Kasım 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Düzce’de 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da hissedildi | Deprem anları kamerada
Son dakika haberi... İstanbul deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti kaç? İstanbul deprem son dakika gelişmesi! İstanbul’da şiddetli hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD "Saat 15.40'ta merkezüssü Düzce olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi." açıklamasında bulundu. İşte deprem anları...