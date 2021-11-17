Düzce’de 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da hissedildi | Deprem anları kamerada

Son dakika haberi... İstanbul deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti kaç? İstanbul deprem son dakika gelişmesi! İstanbul’da şiddetli hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD "Saat 15.40'ta merkezüssü Düzce olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi." açıklamasında bulundu. İşte deprem anları...

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