13 Ağustos 2025, Çarşamba

Dursunbey'de korkutan ev yangını! Yavru kediler böyle kurtarıldı
Dursunbey’de korkutan ev yangını! Yavru kediler böyle kurtarıldı

Dursunbey'de korkutan ev yangını! Yavru kediler böyle kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 01:33
Dursunbey ilçesinde çıkan yangında 2 evde maddi hasar oluşurken, alevlerin arasında kalan kedi yavruları ise kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Dursunbey merkezinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın, bitişiğindeki diğer eve sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın alanında bulunan kedi yavrularını kurtarırken, yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.
