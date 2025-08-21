21 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları ‘Dur’ ihtarına uymamak sonu oldu
‘Dur’ ihtarına uymamak sonu oldu

‘Dur’ ihtarına uymamak sonu oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2025 00:35
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesinde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Abdullah Y.’yi (19) durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak, kaçan Abdullah Y. ilçeye bağlı Fenese Mahallesi’nde ters yöne girerek, karşıdan gelen bir kepçenin baş bölümüne çarpıp, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Abdullah Y.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Abdullah Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
‘Dur’ ihtarına uymamak sonu oldu
Demirler motosikletin üzerine devrildi
Demirler motosikletin üzerine devrildi
Bolu’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı
3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı
‘Dur’ ihtarına uymamak sonu oldu
‘Dur’ ihtarına uymamak sonu oldu
Bolu’daki yangın kısmi olarak kontrol altına alındı
Bolu’daki yangın kısmi olarak kontrol altına alındı
Serinlemek için çaya giren genç boğuldu
Serinlemek için çaya giren genç boğuldu
Seyir halindeki tırda yangın korkusu
Seyir halindeki tırda yangın korkusu
Ümraniye’de yaşanan kazada otomobil dereye düştü
Ümraniye’de yaşanan kazada otomobil dereye düştü
İşten kovuldu arkadaşını sokak ortasında bıçakladı
İşten kovuldu arkadaşını sokak ortasında bıçakladı
İstanbul’da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu
İstanbul’da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu
Osımhen’in Kamerun şubesi!
Osımhen'in Kamerun şubesi!
Bin yıldızlı ’dam palas’ keyfi!
Bin yıldızlı 'dam palas' keyfi!
Daha Fazla Video Göster